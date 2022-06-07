У члена Зала славы UFC ограбили дом и вынесли сейф

В Южной Калифорнии неизвестные вторглись через окно в дом бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе и члена Зала славы UFC Тито Ортиса (21-12), вынесли ценные вещи и украли сейф, сообщает издание TMZ.

Бывшего бойца во время ограбления в доме не было. Ортис сообщил, что посмотрит записи с камер видеонаблюдения в надежде помочь сотрудникам полиции найти преступников.

Ортис удерживал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с 2000 по 2003 год. В 2012 году он был введен в Зал славы UFC.

Последний поединок 47-летний американец провел 7 декабря 2019 года на Combate Americas в Идальго, США, против Альберто Родригеса (9-6).