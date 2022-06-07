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Сегодня, 11:47

В Омске стартовали съемки спортивного реалити-шоу с участием Александра Шлеменко

Иван Торопцев
Корреспондент
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В Омске стартовали съемки спортивного реалити-шоу RCC Fight Show с участием бойца ММА Александра Шлеменко.

В рамках проекта молодые бойцы из России, Казахстана и Белоруссии бьются за контракт на три боя с российской лигой RCC.

Шлеменко выступает в качестве амбассадора шоу, он будет в течение двух недель тренировать команду из шести российских спортсменов, которые в августе проведут поединки против других претендентов на контракт с лигой. Вторую команду будет тренировать другой боец ММА Магомед Исмаилов, он проведет сборы со спортсменами в Махачкале.

В конце августа Александру Шлеменко предстоит провести бой с Магомедом Исмаиловым на турнире RCC 12, который состоится в Екатеринбурге. За несколько недель до этого команды Шлеменко и Исмаилова будут участвовать в турнире претендентов на контракт с RCC на три боя в промоушене.

Александр Шлеменко
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