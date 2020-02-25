Турнир UFC в Казахстане может пройти в июне этого года

Турнир UFC в Казахстане планируется провести в июне этого года, сообщил «СЭ» боец Жалгас Жумагулов.

Чемпион Fight Nights Global в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) подписал контракт с UFC в феврале. По словам Жумагулова, также в UFC переходит еще один казахстанский боец — чемпион М-1 в легчайшем весе (до 61,2 кг) Сергей Морозов.

— Когда ваш первый бой в организации?

— Выступить собираюсь в июне. Соперника пока нет. Кто будет свободный, того и будем выбирать.

— Есть понимание, что это будет за турнир?

— Надеюсь, что он пройдет в Нур-Султане, нашей столице. Наши старшие братья занимаются организацией турнира, двигаются в этом направлении.

— Кого-то из ваших одноклубников мы еще увидим в UFC? Потому что понятно, что если будет турнир в Казахстане, нужно будет заполнять кард местными ребятами.

— У меня есть одноклубник Сергей Морозов, у него в принципе контракт подписан с UFC. Мы, наверное, с ним на одном турнире дебютируем. Скоро еще Арман Аспанов будет драться с Расулом Мирзаевым (6 марта в Алма-Ате на турнире ACA 105. — Прим. «СЭ»). Если он пройдет Расула, то, скорее всего, тоже будет в нашем карде.

— Кто в таком случае возглавит кард?

— Если честно, не знаю. Хорошо бы кто-то наш, казахстанский.