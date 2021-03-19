Туменов: «Лига АСА предлагала Шлеменко бой со мной. Но он отказался»

Российский полусредневес Альберт Туменов рассказал о том, как лиег АСА не удалось организовать бой между ним и Александром Шлеменко.

«Я понимаю, что Шлеменко не хочет рисковать, — сказал Туменов журналистам на турнире EFC 34. — В принципе, у него, наверное, свои планы касаемо карьеры. Ничего страшного. Я ведь сделал свое дело, я вызвал его. Ему организаторы предлагали бой со мной, но он официально отказался, заявив, что у него другие планы. Какая лига хотела организовать бой? АСА, например. Я сказал: «Договаривайтесь со Шлеменко, а мы с вами найдем общий язык». Ради этого боя я бы вернулся в АСА и подрался бы со Шлеменко».

«Все вызовы, которые я ему кидал — я делал с уважением. А он потом говорит: «Мне смешно, когда он такие вещи говорит. Поражаюсь его словам». Вот такие вещи он начал говорить. Меня это чуть задело», — отметил боец.

На счету Туменова 22 победы и 4 поражения в ММА (5-3 в UFC). Он бывший чемпион АСА в полусруднем весе.

(Ислам Бабаджанов)