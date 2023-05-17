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Сегодня, 11:08

Боец ACA Туменов: «Не думаю, что я в чем-то уступлю Волкановски»

Алина Савинова
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Боец ACA Биберт Туменов уверен, что сможет дать конкурентный бой чемпиону UFC Алексу Волкановски.

«Считаю Волкановски сильнейшим полулегковесом мира. Альберту тоже очень нравится, как он дерется. А если какой-то боец нравится Альберту, значит, он действительно хорош. Так что я считаю, что Волкановски сейчас на своем пике. К поединку с ним надо хорошо подготовиться. Три-четыре месяца. Он сам любит драться в стойке, как видели. Не думаю, что я ему в чем-то уступлю. У меня за спиной большая карьера в любительском боксе. Вряд ли он сможет меня чем-то удивить. Не скажу, что я ему уступил бы», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Свой следующий поединок Волкановски проведет против Яира Родригеса 8 июля в турнире UFC 290. Туменов 11 августа подерется с Лэнсом Палмером в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в полулегком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-ne-dumayu-chto-v-chem-to-ustuplyu-volkanovski-251678/
Алекс Волкановски
ММА
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