Марина Мохнаткина подерется с Эвелин Мартинс 16 июня на PFL 5

Боец команды «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина (9-3) во втором раунде Гран-при PFL встретится с непобежденной американкой Эвелин Мартинс (5-0) 16 июня на PFL 5 в Атланте, США, сообщает Sherdog.

Мохнаткина в прошлом бою одолела Йоко Хигаси (8-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 7 апреля на PFL 2 в Лас-Вегасе, США.

Мартинс в прошлом бою победила Каролину Собек (4-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 7 апреля на PFL 2 в Лас-Вегасе, США.