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Нганну: «Сделка с PFL — лучшее решение, что я когда-либо принимал»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что он тщательно обдумывал, где продолжить карьеру.

«Решение о PFL не было принято в одночасье, уж поверьте мне, — сказал камерунец на своем YouTube-канале. — Это был обдуманный процесс. Нужно было найти подходящий вариант, подходящий промоушен с ценностями, которые совпадают с моими. Некоторые из вас могут не согласиться с тем, что это отличное решение, и я понимаю это. Это нормально. Но для меня, для моей семьи и для Африки [сделка с PFL] — это лучшее решение, которое я когда-либо принимал в карьере и бизнесе».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Франсис Нганну
UFC
ММА
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