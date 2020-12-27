Чемпион ACA и бывший боец UFC Альберт Туменов (22-4) рассказал о спарринге с Колби Ковингтоном в конце прошлого года.

«Колби Ковингтон готовился к Усману, я — к Ушукову, в одно время тренировались. Главный тренер попросил: «Альберт, сможешь помочь Колби?». Я ему говорю: «Я не ему хочу помочь, я себе помогу. С удовольствием подерусь с ним». А с ним никто не хотел, никто не разговаривал, не общался. А для меня важно было посмотреть, как буду себя чувствовать [с таким бойцом]. А до этого недели две назад мы уже спарринговали с ним. Я тогда неделю пил антибиотики, кашель не проходил, ослаб. И он меня швырял туда-сюда, я думал: «Неужели я такой слабый?.

И вот прошло две недели, мы три раунда с ним отспарринговали. Честно говоря, я в стойке ему очень сильно напихал. Он проходить пытался, ни разу не смог пройти, потом в конце я сам его повалил. Потом еще два раунда боролись мы. Он ничего не показал, что какой-то там сверхъестественный. Я выиграл этот спарринг, хорошо позанимались. После этого меня приглашать не стали. У них есть такое, что перед боем соперник в спарринге должен быть полегче.

Хамзат — Эдвардс? Я бы не сказал, что Эдвардс — какой-то супербоец. Так, топ-боец, давно выступает, не проигрывает. Когда я дрался с ним, у меня элементарно было... не мог защищаться в партере. Я тренировался дома, мы грэпплингу не уделяли внимание. Мне когда дали его, я решил, что он вообще не моего уровня соперник. Даже сейчас вспоминаю, мне обидно: «Как я мог такому бойцу проиграть?». Думаю, Хамзат может его пройти. Для меня сейчас Леон Эдвардс был бы удобным соперником. Не считаю, что у него какие-то супернавыки в стойке или борьбе", — сказал Туменов в интервью ютуб-каналу «ММАтика».