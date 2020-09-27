Тухугов уступил Даводу на UFC 253

Российский боец ММА Зубайра Тухугов уступил канадцу Хакиму Даводу на турнире UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ). Канадский спортсмен одержал победу разделенным решением судей.

Напомним, Тухугов не смог уложиться в рамки полулегкого веса. В связи с этим ему придется отдать часть гонорара сопернику.

29-летний россиянин потерпел пятое поражение в ММА при 19 победах (семь нокаутов) и одной ничьей. У 29-летнего канадца 12 побед (семь нокаутов), одна ничья и одно поражение.