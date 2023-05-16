Тухугов намерен продолжить карьеру в США

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев заявил, что боец Зубайра Тухугов намерен продолжить карьеру в американском промоушене.

«Подписание Зубайры в ACA не обсуждалось. Я лично виделся с ним на одном турнире. Он сказал, что у него есть планы по продолжению карьеры в США в другом промоушене. О нашей лиге не заходила речь», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

32-летний Тухугов выступал в UFC с 2014 года, за это время он одержал пять побед, потерпел три поражения, а еще один бой с его участием завершился вничью. В марте 2023 года Зубайра был уволен из организации.