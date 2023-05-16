Туменов рассказал, что после боя с Гончаровым в его глазу обнаружили инфекцию

Боец полулегкого веса лиги ACA Биберт Туменов рассказал о последствиях травмы, которую получил в первом раунде поединка с Андреем Гончаровым.

«Восстановление проходило около трех месяцев. На следующий день после поединка я поехал в больницу. Мне сказали, что там инфекция. Надо было зашить. Нужно походить с повязкой где-то десять дней. Не стерпел и после четвертого дня снял повязку. Было неудобно, потому что на меня все смотрели. Сейчас уже нормально, глаз хорошо видит. Помимо глаза у меня были некоторые травмы, которые дали о себе знать во время подготовки к Гончарову. Их тоже нужно было подлечить. Я сообщил лиге, что готов выступить в июне. Как знаете, я бросил вызов Лэнсу Палмеру, а он сказал, что будет готов на август. Я согласился. Если он готов будет к августу, то я тоже буду готов», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

4 ноября прошлого года Туменов победил Гончарова на турнире ACA 147. Вердикт судей был следующим: 29-27, 29-27, 29-28, 30-26 и 29-28 в пользу Туменова. Впоследствии выступление спортсменов было названо лучшим боев в ACA 2022 года. В ходе поединка Биберт получил травму глаза, но сумел продолжить встречу.