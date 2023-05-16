Иван Емельяненко — о встрече на ринге с Леденевым: «Покажу хороший бой»

Спортсмен Иван Емельяненко пообещал показать хороший бой, когда встретится с чемпионом мира по самбо и дзюдо Алексеем Леденевым.

«Тренировки проходят отлично, тренируюсь в Екатеринбурге. Все идет своим чередом. Подготовка идет еще, еще три недели. Может быть, не на 100 процентов подойду к бою по своей готовности, но процентов на 70-80, думаю, буду готов. Сейчас, если все сложится, покажу хороший бой», — приводит слова Леденева РЕН ТВ.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.

Также зрители увидят бой Ивана Емельяненко и Алексея Леденева. Иван является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Леденев — российский дзюдоист, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года.