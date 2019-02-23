Трое россиян прошли в 1/6 финала чемпионата мира "Бои по правилам TNA – 2019"

Российские бойцы Сергей Пономарев, Шарабутдин Магомедов и Игорь Дармешкин прошли в 1/6 финала чемпионата мира "Бои по правилам TNA на Кубок Tatneft". В первом турнире 12-го сезона двенадцать бойцов из шести стран мира бились за путевки в очередную стадию восьмиэтапной "гонки на выживание" за чемпионский пояс.

Перым победу в бою в легкой весовой категории оформил Ильяс Букаюа (Нидерланды), одолевший Янниса Боукиса (Греция). Это противостояние не привлекло бы к себе такого внимания если бы не один факт: наставником приехавшим поддержать голландского бойца был легендарный чемпион К-1 Петер Аертс. "В четвертом экстра-раунде боя моему воспитаннику пришлось показать все свои лучшие качества, и он выдержал этот экзамен, как настоящий мужчина. Знаете, что я понял, эти бои заставляют проявлять в бойцах животные инстинкты, заставляют их выживать на ринге. Это своего рода естественный отбор, выживает тот у кого животный инстинкт сильнее. Мне нравится этот турнир и его правила, они нам очень подходит по стилю, нет необходимости набивать очки, потому что главное нанести больший урон сопернику, а это очень радует публику", – прокомментировал Петер Аертс.

Весовая категория до 70 кг стартовала поединком между Сергеем Пономаревым (Россия) и Робертом Оганесяном (Греция). В экстра-раунде за счет характера и великолепно проведенной концовки российский боец склонил мнение судей на свою сторону.

В первом поединке до 80 кг россиянин Сергей Мавлютов с первых секунд показал себя хозяином ринга. Но его противник Егиш Егорян (Нидерланды/Армения) раунд за раундом делал свою работу лучше и лучше. В 3-м раунде он не стал больше оттягивать развязку, послав Сергея в нокдаун. Рефери принял решение прекратить поединок.

В следующем дерби легковесов до 70 кг Сайфулаха Хамбахадова (Россия) и Вадима Васькова (Белоруссия) интрига сохранялась все четыре раунда. Поединок оправдал ожидания зрителей, став украшением вечера. Судейская бригада единогласно отдала победу Васькову, который нанес больше точных ударов.

В поединке полутяжелого дивизиона до 80 кг Шарабутдин Магомедов (Россия) не оставил шансов Хасану Бозорову (Узбекистан). Два нокдауна в его исполнении перечеркнули Бозорову мечту о следующем этапе турнира.

И завершающим поединком вечера в категории свыше 80 кг стала встреча тяжеловесов Игоря Дармешкина (Россия) и Христофора Мирова (Кипр). Игорь переиграл Мирова "на классе". В первом раунде Дармешкин не стал проявлять гостеприимность, отправив киприота в нокдаун. После неудачного попадания Христофора ногой в локоть Игоря, киприот отказался от продолжения. Рефери был вынужден зафиксировать технический нокаут.