Третий турнир лиги Хабиба: все результаты

В пятницу в Краснодаре состоялся третий турнир лиги Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC. Главным событием стал бой за пояс в легчайшем весе между чемпионом Ренатом Хаваловым и Шарапудином Магомедовым. Хавалов отстоял титул, победив Магомедова техническим нокаутом во втором раунде.

Основной кард:

Легчайший вес, титульный бой: Ренат Хавалов победил Шарапудина Магомедова техническим нокаутом во 2-м раунде.

Легкий вес: Жора Айвазян победил Андрея Одинцова техническим нокаутом в 1-м раунде.

Легчайший вес: Данияр Койшыбек победил Алексея Кима раздельным решением судей.

Полулегкий вес: Бусурманкул Абдибаит Уулу победил Владислава Королевского раздельным решением судей.

Полусредний вес: Самандар Муродов победил Абдурахмана Алимагомедова единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Полутяжелый вес: Шамиль Эрдоган победил Сергея Алексеевича удушающим приемом в 1-м раунде.

Средний вес: Имам-Шапи Мухтаров победил Магомеда Нурова техническим нокаутом в 1-м раунде.

Полусредний вес: Хасан Халиев победил Юнуса Ахмедова единогласным решением судей.

Наилегчайший вес: Шамиль Ирасханов победил Геворга Унаняна единогласным решением судей.

Тяжелый вес: Алан Макитов победил Виктора Клюева нокаутом в 1-м раунде.

Полулегкий вес: Ильхом Назимов победил Сергея Клюева техническим нокаутом во 2-м раунде (отказ соперника от продолжения боя).

Полусредний вес: Хамзат Сакалов победил Артема Груздова удушающим приемом во 2-м раунде.

Полулегкий вес: Бахтияр Оразгельдыев победил Гегама Манавазяна техническим нокаутом во 2-м раунде.

Полулегкий вес: Тариэлль Аббасов победил Ильяза Уллу Омурбека единогласным решением судей.

Полулегкий вес: Валерий Пак победил Артура Арутюняна нокаутом в 1-м раунде.

Наилегчайший вес: Магомедрасул Гаджиев победил Мурада Зарманбетова удушающим приемом во 2-м раунде.

Легчайший вес: Астемир Нагоев победил Свиддика Абдусаидова единогласным решением судей.