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Махачев отреагировал на слова Конора про то, что тот «сделал Хабиба»

15:10
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Российский боец UFC Ислам Махачев в интервью «СЭ» прокомментировал слова Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове.

В пятницу стало известно о том, что Нурмагомедов окончательно завершил бойцовскую карьеру. Макгрегор отреагировал на это постом в Instagram, написав, что Хабиб стал звездой ММА благодаря ему.

— Такое заявление Макгрегор справедливо? — вопрос Махачеву.

— Если Дана Уайт и его команда не захотят, ты даже если будешь выигрывать, то ничего не добьешься. Если они ьебя не захотят качать — то так ничешго и не заработаешь. Есть же много ребят, кто дрался с Конором, громкие бои проводили. Но они не заработали такой славы, таких денег [как Хабиб]. Хабиб стал интересен UFC, и поэтому так все получилось. (Ислам Бабаджанов)

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