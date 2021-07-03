Тренер Волкова назвал главную причину поражения россиянина Гану

Главный тренер команды Team Strela, в которой тренируется боец Александр Волков, Тарас Кияшко поделился мыслями о главной причине поражения его подопечного французу Сирилу Гану.

«Можно сказать, что там ряд факторов был, — сказал Кияшко «СЭ». — Какие-то факторы до боя. В любом случае все то, что было до боя, во время тренировочного лагеря, — это одна история, а сам поединок вы сами, наверняка, видели, что если бы бой прошел в таком ключе, как он действовал в первом и втором раундах, то в 3-4 раунде он должен был закончить бой досрочно. К сожалению, в третьем раунде он будто бы расслабился и стал работать вторым номером — отошел от плана».

Ган победил Волкова единогласным решением судей в минувшие выходные на турнире UFC Vegas 30.