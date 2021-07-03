Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал об изначальном плане на бой с Сирилом Ганом и объяснил, почему француз визуально доминировал и выигрывал раунды.

«План состоял в том, чтобы занять центр, двигаться вперед, не давать двигаться сопернику, — сказал Кияшко в интервью «СЭ». — Часть работы он выполнял идеально, сразу отдавал, но, если бы он отдавал больше одного удара, а два-три, и подхватывал бы вовремя, не шел бы назад, тогда [выиграл бы]. Но, как он сам сказал, он больше вытягивал соперника на себя».

«Мы можем думать и желать чего-то одного, но боец в клетке чувствует это по-другому, плюс, я пересматривал этот бой, и понятно, что по количеству ударов Сирил выбросил больше ударов, но количеству попаданий я бы не сказал бы. Он много промахивался, попадал в защиту. Но, тем не менее, это никак не принижает заслугу Гана, что он навязал свою манеру поединка. Как только Александр обострял, шел вперед, и, грубо говоря, нависал, Ган сразу начинал заднюю давать. Как только Александр позволял ему действовать в своей манере, подходил к сетке, — тут уже визуально будет выглядеть так, как будто соперник доминирует и выигрывает раунд. Вот так получилось. Будем исправляться».

Волков уступил Гану единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Бойцы встретились в минувшие выходные в Вегасе в главном событии UFC Fight Night 190.