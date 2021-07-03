«Не чувствовал опасности». Тренер Кияшко объяснил, почему Волкову не удалось «раскрепоститься» в бою с Ганом

Тренер Тарас Кияшко неоднократно подсказывал Александру Волкову в ходе поединка с Сирилом Ганом, чтобы он раскрепостился. О том, почему его подопечному не удалось достичь этого состояния, тренер рассказал в интервью «СЭ».

«Ну, опять же, с первых слов после боя, Саня сказал, что он особой опасности не чувствовал со стороны Гана, — сказал Кияшко. — Вы сами видите, что хоть Ган такой подвижный, и обладает прекрасной ударной техникой, но он не нокаутер. Опасности Саня не чувствовал. Почему он не шел вперед? Он просто перестал придерживаться плана. Мы это уже обсудим, когда соберемся всей командой».

«Не хватало спортивной злости? И это имеет место быть, — продолжил тренер. — Тяжело сейчас что-то сказать. Желание и настрой у всех был боевой, и лагерь прошел прекрасно, и все ребята, которые тренировались вместе с ним в этом лагере, — все они победили. Только один бой проиграли. То, чего не хватает, мы будем исправлять и будем двигаться дальше».

Волков уступил Гану в минувшие выходные единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Night 190. Теперь на счету Волкова 33 победы и 9 поражений. В случае победы над Ганом он должен был драться за титул UFC.