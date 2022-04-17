Тренер Чимаева рассказал о планах бойца подраться с Усманом

Андреас Майкл, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о планах бойца подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Мы рады биться с лучшими, а Камару — лучший боец в [полусреднем] дивизионе, — сказал Андреас Майкл ESPN MMA. — Он чемпион. Он это заслужил. Для нас будет честью войти в клетку и сразиться с ним. И, конечно, Хамзат — наш боец, и я уверен, что он победит. Это не неуважение к Камару, потому что он — один из самых доминирующих бойцов прямо сейчас. И он многого добился».

На турнире UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Чимаев единогласным решением судей выиграл у Гилберта Бернса.

В настоящее время Чимаев занимает 3-ю строчку в рейтинге лучших полусредневесов. На его счету 11 побед и 0 поражений.