Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 34

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на UFC on ESPN 33.

Денежный приз получили 2 бойца, которые оформили досрочную победу. Ими стали Андрэ Фиальо и Драккар Клозе. Фиальо победил Мигеля Баезу техническим нокаутом в первом раунде, а Клозе одолел Брендона Дженкинса техническим нокаутом во втором раунде.

Бонус за лучший бой вечера получили представительницы легчайшего веса: Майра Буэно Силва и У Яньань (Силва одержала победу единогласным решением судей).

В главном бою UFC on ESPN 34 встретились полусредневесы Белал Мухаммад и Висенте Луке. Победу единогласным решением судей в матче-реванше одержал Мухаммад (49-46, 49-46, 48-47).