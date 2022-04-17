Все результаты турнира UFC on ESPN 34

В Лас-Вегасе, Невада состоялся турнир UFC on ESPN 34, в главном бою которого Белал Мухаммад одолел Висенте Люке единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Полусредний вес: Белал Мухаммад (США) победил Висенте Люке (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Гаджи Омаргаджиева (Россия) — ТКО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Майра Буэно Силва (Бразилия) победила У Яньань (Китай) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Пэт Сабатини (США) победил Ти Джея Ларами (Канада) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Мунир Лаззез (Тунис) победил Анге Луса (Швейцария) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Девин Кларк (США) победил Уильяма Найта (США) — ТКО, 3-й раунд.

Легчайший вес: Пэнни Кианзад (Швеция) победила Лину Лансберг (Швеция) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Драккар Клозе (США) победил Брендона Дженкинса (США) — ТКО, 2-й раунд.

Легкий вес: Рафа Гарсия (Мексика) победил Джесси Ронсона (Канада) — сабмишн, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Мартин Будай (Словакия) победил Криса Барнетта (США) — TD, 3-й раунд.

Легкий вес: Джордан Ливитт (США) победил Трея Огдена (США) — Раздельное решение судей.