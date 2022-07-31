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Сегодня, 09:51

Тренер Сергея Павловича прокомментировал остановку боя с Дерриком Льюисом

Виктория Кравченко
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Тренер российского тяжеловеса Сергея Павловича Артем Бэра отреагировал на остановку боя с Дерриком Льюисом на турнире UFC 277.

«Задача рефери — сохранить здоровье спортсмена. Льюис пропустил два апперкота, потом джеб. Когда он пропустил третий или четвертый апперкот, то как будто бы отключился на секунду, после чего сразу пришел в себя. Думаю, что Сергей бы его уже не отпустил и добил», — сказал Бэра «РБ Спорту».

Поединок в тяжелом весе завершился победой Павловича техническим нокаутом на 54-й секунде.

На счету 30-летнего Павловича 16 побед и одно поражения, у 37-летнего Льюиса 26 побед при 10 поражениях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-sergeya-pavlovicha-prokommentiroval-ostanovku-boya-s-derrikom-l-yuisom/
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