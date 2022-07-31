Тренер Сергея Павловича прокомментировал остановку боя с Дерриком Льюисом

Тренер российского тяжеловеса Сергея Павловича Артем Бэра отреагировал на остановку боя с Дерриком Льюисом на турнире UFC 277.

«Задача рефери — сохранить здоровье спортсмена. Льюис пропустил два апперкота, потом джеб. Когда он пропустил третий или четвертый апперкот, то как будто бы отключился на секунду, после чего сразу пришел в себя. Думаю, что Сергей бы его уже не отпустил и добил», — сказал Бэра «РБ Спорту».

Поединок в тяжелом весе завершился победой Павловича техническим нокаутом на 54-й секунде.

На счету 30-летнего Павловича 16 побед и одно поражения, у 37-летнего Льюиса 26 побед при 10 поражениях.