Анкалаев вышел на второе место в истории полутяжелого веса UFC по победам подряд

30-летний россиянин Магомед Анкалаев (17-1) превзошел рекорд Лиото Мачиды (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.

Анкалаев, одолев 34-летнего американца Энтони Смита (36-17) на UFC 277, одержал 9-ю победу подряд, в то время как на счету Мачиды — 8 побед подряд.

Первое место по победной серии в полутяжелом весе занимает бывший чемпион UFC Джон Джонс (26-1) — на его счету 13 побед подряд.

Анкалаев победил Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Джонс в последний раз дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.