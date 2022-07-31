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Сегодня, 09:53

Валентина Шевченко обвинила Нуньес в копировании ее стиля

Давид Хачатрян
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) отреагировала на победу Аманды Нуньес (22-5) над Джулианной Пеньей (11-5) на UFC 277, посчитав, что бразильянка полностью скопировала ее стиль.

«Похоже, Аманда решила полностью скопировать мою тактику ведения боя в стойке. Отличный бой, дамы!», — написала Шевченко в Twitter.

Нуньес в реванше с Пеньей победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Аманда Нуньес
Валентина Шевченко
ММА
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