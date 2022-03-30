Уиттакер рассказал, почему согласился на бой с Веттори

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) оценил навыки третьего номера рейтинга UFC Марвина Веттори (18-5) и дал понять, что на пятираундовый бой с итальянцем он вряд ли бы согласился.

«С этим парнем я еще не дрался, — приводит слова Уиттакера ABC. — Он высоко в рейтинге. Это будет тяжелый бой. Но что поделать? Это моя работа. Этим я зарабатываю на жизнь. Нужно оставаться активным, поддерживать физическую форму.

Веттори выносливый, непробиваемый и с хорошим кардио. Сочетание этих факторов является очень опасной силой. Именно это позволило ему подняться в рейтинге так высоко. Он из тех парней, которых, если их недооценивать, могут побить тебя. Я отдаю должное его навыкам.

С нетерпением жду нашего трехраундового противостояния. Если бы мне предложили подраться с ним 5 раундов, я, возможно, отказался бы».

Бой между Уиттакером и Веттори состоится в главном карде турнира UFC 275, который пройдет 12 июня в Калланге, Сингапуре.

Уиттакер в прошлом бою бился за титул против действующего чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи (22-1). Уиттакер проиграл единогласным решением судей. Бой прошел 12 февраля на турнире UFC 271.

Веттори прошлый поединок выиграл у Пауло Косты (13-2) единогласным решением судей. Поединок состоялся 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196.