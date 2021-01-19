Ислам Махачев — единственный боец, кто выигрывал в спаррингах раунды у чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и проводил ему тейкдауны. Об этом в интервью «СЭ» рассказал тренер бойцов Хавьер Мендес.

«Что касается Ислама, я этого никому не говорил, но он единственный боец в истории АКА, кто на постоянной основе мог выигрывать у Хабиба раунды в спаррингах. Не весь спарринг, но отдельные раунды. Единственный, кто смог выиграть хотя бы раунд у Хабиба в спаррингах! Я никогда этого не говорил, но вот теперь могу сказать вам это точно. Я вас уверяю, что Ислам — следующий чемпион UFC. Он самый тяжелый соперник Хабиба в зале», — сказал Мендес.

«Да, ему [Махачеву] тяжело получить бой, все от него бегают и бегают по понятным причинам — он слишком хорош. Но я гарантирую вам, Ислам Махачев — следующий чемпион в легком весе UFC из России», — добавил тренер.

По словам Мендеса, у Махачева ударная техника поставлена лучше, чем у Нурмагоедова.

«Для начала, не забывайте, что Ислам — чемпион мира по боевому самбо, — сказал тренер. — Так же, как и Хабиб. Но они отличаются в ударной подготовке. Хабиб работал над ударкой только со мной. Когда он был у себя дома, он вообще не уделял ей время. Ислам работает над ударкой и со мной, и с другими тренерами. Он постоянно рос в ударной технике, киках и всем остальном. В борьбе, дзюдо и БЖЖ Хабиб и Ислам примерно равны, но в ударной технике Ислам сделал шаг вперед. Каждый раз когда он приезжает ко мне, я вижу, что он прибавил как кикер, как панчер, его удары коленями стали лучше».

«Конечно, я не могу сказать, что в партере Ислам сильнее Хабиба, как я не могу так сказать ни про кого, — отметил Мендес. — В моих глазах, Хабиб — лучший партерщик в истории, но Ислам может стать вторым лучшим партерщиком в истории после Хабиба».

На вопрос, контролировал ли Махачев Нурмагомедова в партере, Менде ответил: «Никто и никогда не контролировал Хабиба на земле, но Ислам больше других контролировал его в клинче. И он переводил Хабиба, выигрывал у него раунды. И не один, не два раунда. Правда, важно понимать, что не всегда Ислам выигрывал у Хабиба раунды в спарринге чисто один на один. Это был поток, партнеры сменялись, Ислам заходил на пару-тройку раундов».

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Ближайший бой он проведет в ночь на 7 марта с 32-летним американцем Дрю Добером (23-9).

(Никита Горшенин)

Полную версию интервью с Хавьером Мендесом можно прочитать здесь