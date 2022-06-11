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Сегодня, 18:31

Тренер Мокаева считает, что Эмеев победит Маддалену на UFC 275

Иван Торопцев
Корреспондент
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Шамиль Сулейманов, тренер бойцов UFC Мохамеда Мокаева и Рината Фахретдинова поделился мнением о предстоящем поединке между Рамазаном Эмеевым и Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 275.

«Один из бойцов — наш земляк, поэтому я не могу быть максимально объективен. Надеюсь, что опыт Эмеева поможет ему взять верх, а тренерский штаб россиянина переиграет наставников соперника. Думаю, Рамазан победит решением судей, в чем ему поможет желание реабилитироваться за поражение от Дэнни Робертса», — приводит RT слова Сулейманова.

На счету 35-летнего Эмеева 20 побед и 5 поражений в ММА, в последнем поединке россиянин проиграл Дэнни Робертсу раздельным решением судей на UFC Fight Night 195.

У 25-летнего Маддалены 11 побед и 2 поражения в ММА. В предыдущем бою австралиец нокаутировал Пита Родригеса в первом раунде на UFC 270.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1013839-suleimanov-prognoz-emeev-maddalena
UFC
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