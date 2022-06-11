Сулейманов рассказал, как Эмеев может одолеть Маддалену на UFC 275

Бывший директор направления MMA в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов поделился мнением о поединке между Рамазаном Эмеевым (20-5) и Джеком Деллой Маддаленой (11-2) на турнире UFC 275.

«У Эмеева был очень серьезный уровень оппозиции в UFC. Что касается Маддалены, у него хорошая техника работы рук и ног, заметны базовые боксерские навыки. Проводит повторные атаки, что редкость. Джек старается работать первым номером и навязывать свой темп. Соперник достаточный опасный, что лишь подтверждает его послужной список. 10 из 11 боев он завершил нокаутом. Следовательно, Рамазану необходимо быть на чеку на протяжении всего поединка. Мы отлично знаем, что он способен проводить длительные, трехраундовые схватки. Он достаточно вынослив. Кроме того, Эмеев любит работать вторым номером, обладает хорошим таймингом, может перевести на землю», — цитирует RT Сулейманова.

35-летний российский боец Эмеев становился чемпионом в промоушене M-1 Global в среднем весе. В предыдущем бою в UFC он проиграл Дэнни Робертсу (18-5) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 27-30).

25-летний австралиец Маддалена идет на серии из 11 побед подряд. В прошлом бою австралийский боец оформил технический нокаут в поединке с 25-летним американцем Питом Родригесом в первом раунде.

Турнир UFC 275 пройдет в ночь на 12 июня в Сингапуре.