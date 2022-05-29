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Сегодня, 17:33

Тренер Марвина Веттори рассказал, что делает Адесанью особенным бойцом

Давид Хачатрян
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Тренер топового средневеса UFC Марвина Веттори (18-5) Рафаэль Кордейро верит, что мышление действующего чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи (22-1) играет ключевую роль в его победах.

«Исраэль крутой парень. Мы проиграли ему два боя, — отметил Кордейро в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Его мышление играет ключевую роль в победах. Техника Исраэля очень хороша, но его голова играет большее значение. В восьмиугольнике у него очень высокий бойцовский IQ. Думаю, именно это отличает его от многих бойцов дивизиона. При этом я не считаю, что он идеальный боец. В будущем мы найдем способ его победить».

Адесанья четыре раза защищал титул UFC в полусреднем весе. В последнем поединке он во второй раз одолел Роберта Уиттакера (23-6). Бой состоялся 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне.

Исраэль Адесанья
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