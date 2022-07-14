Тренер Макгрегора: «Конор полностью здоров»

Тренер бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) Джон Кавана отметил, что Макгрегор восстановился после травмы и теперь тренируется по полной программе.

«Во время тренировки он схватил меня за шею, и эта здоровенная горилла нанесла мне пару ударов, — сказал Канава в интервью The Mac Life. — У нас была отличная схватка. Впервые с момента подготовки к последнему бою мы с ним боролись. Теперь он полностью здоров, и поэтому может тренироваться во всех аспектах ММА».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.