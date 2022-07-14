Чендлер обещает нокаутировать Махачева за два раунда
Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) ответил на вопросы фанатов в Twitter.
В частности, он заявил, что больше всего в жизни хотел бы подраться против Жоржа Сен-Пьера (26-2) и Хабиба Нурмагомедова (29-0), назвал Чарльза Оливейру (33-8) фаворитом в противостоянии с Александром Волкановски (24-1), а также дал прогноз на свой бой против Ислама Махачева (22-1).
— Кто больше заслуживает титульный бой: Ислам или Бенил?
— Ислам.
— Ты готов драться с Исламом за титул?
— Если получится, то да.
— Как скоро ты нокаутируешь Ислама?
— В течение первых двух раундов.
Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.
Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.