Мариф Пираев: «Надеюсь, Нариман вернется обратно. Я буду его ждать»

Бывший претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев (30-5) сообщил, что попробует вновь побороться за титул AMC Fight Nights в легком весе.

«Сейчас мне предложили бой с Сулумовым, — сказал Пираев в интервью «СЭ». — Мы с Камилом разговаривали, и я ему говорю: «А что, если я второй раз подерусь за титул?», а он: «Интересная история». Думаю, мы раскачаем с Сулумовым и у нас будет бой на 70 килограммов. Надеюсь, Нариман вернется обратно. Я буду его ждать, чтобы всем рты закрыть. Обидно очень [проиграть Аббасову]. Я никогда в такой форме не был. Вышел в клетку и ничего не показал. Чтобы никого не расстраивать, [перед боем] я всем говорил, что отлично себя чувствую. Бодрил. Вышел, бью и чувствую, что нет мощи в руках».

Пираев и Магомед Сулумов (10-2) разыграют вакантный титул чемпиона, который оставил Нариман Аббасов (28-4). Азербайджанский боец отправился в США для участия в Претендентской серии Даны Уайта.

Пираев прошлый бой проиграл Аббасову техническим нокаутом. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который прошел 10 июня в Москве. Сулумов в прошлом бою победил Романа Авдала (15-13) единогласным решением судей на том же турнире.