Тренер Гана: «У Нганну бойцовский интеллект выше, чем у Деррика Льюиса»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «СЭ» сравнил бойцовское мышление чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну и бывшего претендента на пояс Деррика Льюиса.

— У кого бойцовский интеллект выше — у Франсиса Нганну или Деррика Льюиса?

— Все-таки у Франсиса IQ повыше. Бойцовский интеллект Деррика очень недооценен, но Франсис все равно здесь получше. Он очень умный парень. Не настолько, как Сирил Ган или даже Тейлор Лапиллюс, но все равно умен. Умнее Деррика Льюиса.

Франсис Нганну в марте этого года нокаутировал Стипе Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Деррик Льюис в августе проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом в поединке за временный пояс.

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