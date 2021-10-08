Тренер Гана: «Проблема Оверима в том, что он стал умным бойцом слишком поздно. Когда его физика уже ушла»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «СЭ» поделился мнением о карьере Алистара Оверима в ММА.

— Говоря об Овериме, как вы думаете, почему при своей уникальной универсальности, физической одаренности и прочем он так никогда и не стал настоящей доминирующей силой в мировом тяжелом весе?

— Потому что он слишком поздно превратился в очень умного бойца. Когда он стал по-настоящему умным, уже было поздно — его «физика» ушла.

— А когда он стал очень умным?

— Когда попал к Грегу Джексону и тот научил его финтить и двигаться. Финты, движение, эффективные кики. Тогда Оверим превратился в умного Оверима.

В феврале этого года Оверим проиграл нокаутом Александру Волкову на турнире UFC Fight Night. Позже голландец был уволен из промоушена.

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