Тренер Гана: «Сирила ждет столько борьбы, что его от нее будет тошнить. Я уже позвонил в Чечню и Дагестан»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес рассказал, как планирует улучшать навыки борьбы у своего бойца.

«Когда мы летели домой в Париж, я сказал Сирилу: «Тебе конец. Я даю тебе 10 дней, а потом...» - Я уже сделал два телефонных звонка в Чечню и Дагестан, к нам выехали два тяжеловеса. У них обоих длинные руки, как у Франсиса и Джона Джонса.

Он [Ган] будет у меня есть борьбу, пить борьбу, дышать борьбой. Мы будем бороться столько, что он не сможет сидеть на пятой точке. Его будет тошнить от борьбы. Потом три месяца не сможет отдышаться от нее».

23 января Ган проиграл Нганну единогласным решением на UFC 270 в Анахайме.