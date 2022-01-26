Тренер Гана: «Судьи в бою с Нганну должны были учесть попытки сабмишенов от Сирила»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес удивлен, что судьи на UFC 270 не учли при подсчете раундов атаки сабмишенами со стороны его бойца.

«У нас теперь есть время, чтобы вывести борьбу и бразильское джиу-джитсу Сирила на другой уровень, — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу La Sueur. — Но и то, что у него сейчас есть — это уже хорошие навыки. В 5-м раунде он провел два очень технически сложных грэпплинг-действия. Первое — выполнил безукоризненный проход в одну ногу и посадил Франсиса на пятую точку без каких-либо усилий.

Это был идеальный перевод, как он повернул соперника, как положил на землю. Чрезвычайно хорошее исполнение. Второе — это скручивание пятки. Если вы спросите рефери о том, как подсчитывается грэпплинг в ММА, то вам скажут, что есть такое понятие как поставить соперника в опасность полноценно проведенным приемом.

Сирил смог поставить в опасность такого мощного и сильного бойца, как Франсис, этим приемом. Затем Франсис поднялся на одной ноге, и Сирил снова провел скручивание. Было несколько опасных проведений скручивания. Такие вещи должны учитываться судьями при подсчете. В любом случае, Сирилу еще есть над чем работать».

23 января Ган проиграл Нганну единогласным решением на UFC 270 в Анахайме.