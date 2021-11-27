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Тренер Гана: «Сирил — гений, но ленивый. Нганну — более трудолюбивый»

05:36
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Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» сравнил трудолюбие обоих бойцов.

— Вы как-то говорили, что Сирил — гений, но он ленивый по природе. Что насчет Франсиса — он мог работать не на сто процентов из-за лени?

— Нет, Франсис — трудяга. Усердный трудяга. Абсолютно не ленивый в тренировках. Тут дело в том, что умные и талантливые понимают, как быть эффективным, как не затрачивать много сил, поэтому они склонны к лени. Сирил — ленивый, Франсис — пахарь. Все те случаи в зале, когда Франсис отказывался делать то, что я ему говорил, были не из-за лени, а из-за упрямства. Это был просто вызов мне, моей власти в зале. Ему хотелось показать, что я здесь никто. Да, ты мой тренер, но босс здесь я.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.

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Никита Горшенин все материалы автора
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