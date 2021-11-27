Бразильский средневес Марсио Сантос считает своего предстоящего оппонента российского тяжеловеса Александра Емельяненко боксером, а не бойцом ММА.

«Я удивлен, что моим соперником стал Емельяненко, — сказал Сантос в интервью «СЭ». — У него хороший бокс. Не считаю, что у него хорошие навыки бойца смешанного стиля. Емельяненко — не боец ММА, он только боксирует».

«Бой с Емельяненко — это бизнес, как и поединки с Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым, — добавил Сантос. — С Гусейновым я провел хороший и тяжелый бой, и со Шлеменко тоже. Но выиграл у Шлеменко и дважды победил Гусейнова».

Емельяненко и Сантос возглавят турнир AMC Fight Nights 106, который состоится уже сегодня, 27 ноября, в Сыктывкаре. На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.