Тренер Гана рассказал, как уговаривал Сирила ответить на оскорбления Деррика Льюиса, но тот отказался

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес рассказал, как его боец отказался отвечать на оскорбления Деррика Льюиса в ходе пресс-конференции к UFC 265.

«На пресс-конференции перед боем с Льюисом Сирил попросил меня подстраховать его с переводом, — сказал Лопес в интервью Submission Radio. — Его английский не настолько беглый, как мой, поэтому он попросил: «Если я чего-то не пойму, подскажи». И мы прицепили ему микрофончик. Я должен был нажать в случае чего кнопку и подсказать ему в этот микрофон.

И там был момент, когда Деррика один француз из зала спросил: «Каково это, будет — проиграть у себя дома французу?». И Деррик ответил: «Извините меня за мой французский, но н**** его и н**** ваших французов». И я сказал Сирилу в микрофон: «Скажи ему «Fuck you too!». И Сирил покачал головой, нет, я не буду это говорить.

А там рядом сидел со мной брат Сирила, Дэвид Ган. Он кричит Сирилу в микрофон: «Пошли его н*** в ответ! Давай!». И Сирил опять покачал головой. Вот такой он человек. Он никогда не скажет то, что ему приказали. Он не такой человек, не переступит через себя, не будет показывать себя тем, кем он не является».