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Сегодня, 19:49

Владелец ACA Хасиев прокомментировал бой Минеева и Исмаилова: «Человек выдохся после второго раунда»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Владимир Минеев.
Фото Instagram

Владелец лиги ACA Майрбек Хасиев прокомментировал второй бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«Ничего особенного в этом бое нет, человек [Магомед Исмаилов] после второго раунда выдохся. Такие бои в ACA через турнир. Это же очевидно», — сказал Хасиев на пресс-конференции ACA, которая состоялась 17 января в Москве.

Итогом противостояния Минеев — Исмаилов стала победа Минеева техническим нокаутом в третьем раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 105, который проходил в октябре прошлого года в Сочи.

В октябре 2018 года Минеев и Исмаилов отбились вничью.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
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