Арман Царукян: «У Дариуша с дыханием проблемы. Махачев будет переводить его и выиграет решением»

13-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поделился прогнозом на поединок Ислама Махачева и Бенила Дариуша.

«Я думаю, что он [Махачев] созрел для чемпионства, может перебить всех топов, — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «MetaMMA TV». — С Дариушем будет очень интересный бой, они оба левши. Ислам будет его переводить, чтобы тот выдохся. У Дариуша с дыханием проблемы. Ислам будет его морщить, чтобы у того затекли руки, ослаб и не было нокаутирующего удара. Думаю, Махачев выиграет единогласным решением».