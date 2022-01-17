Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

17 января, 23:22

Арман Царукян: «У Дариуша с дыханием проблемы. Махачев будет переводить его и выиграет решением»

Никита Горшенин
Корреспондент
Арман Царукян (слева).
Фото Getty Images

13-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поделился прогнозом на поединок Ислама Махачева и Бенила Дариуша.

«Я думаю, что он [Махачев] созрел для чемпионства, может перебить всех топов, — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «MetaMMA TV». — С Дариушем будет очень интересный бой, они оба левши. Ислам будет его переводить, чтобы тот выдохся. У Дариуша с дыханием проблемы. Ислам будет его морщить, чтобы у того затекли руки, ослаб и не было нокаутирующего удара. Думаю, Махачев выиграет единогласным решением».

Поединок Махачева и Дариуша пройдет 26 февраля на турнире UFC Fight Night.

Ислам Махачев
UFC
0
Читайте также
Что будет, если приседать 30 раз в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Гана рассказал, как уговаривал Сирила ответить на оскорбления Деррика Льюиса, но тот отказался

Аманда Нуньес покинула American Top Team
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости