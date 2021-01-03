Тренер Емельяненко назвал самый пугающий момент в карьере Федора: «Думал, ему шею сломают»

Бывший тренер Федора Емельяненко — Александр Мичков — рассказал в интервью «СЭ», какой победой Федора он остался доволен больше всего.

— Вы были в углу Федора в 21 бою, если я правильно посчитал. Назовите бой, которым вы остались максимально довольны.

— Если честно, удивлен, потому что не считал, сколько раз был на боях Федора. Бой, который оставил меня довольным, — поединок с Кевином Рэнделманом (20 июня 2004 года на турнире Pride, Емельяненко победил болевым приемом. — Прим. «СЭ»). Он тогда Федю бросил практически на шею, я думал, что это конец. Тем не менее Федя умудрился вывернуться и победить. Я мгновенно вспотел по ходу боя, потерял дар речи. Страшно было.

— Как Федор объяснил тот эпизод с броском?

— Он сказал: «Да ничего страшного, я контролировал ситуацию». После этого броска, кажется, у Феди было сломано два ребра. Мы повезли его в клинику после соревнований, он лечился потом.

— Когда Рэнделман делал тот бросок, допускаю, что вы подумали, что Федор может остаться инвалидом.

— Конечно. Я думал, что сейчас ему шею сломают.

— Владимир Воронов тоже переживал?

— Нет, он был спокойным как удав. Я вцепился ему в руку, а он мне говорит: «Да успокойся, все нормально, все хорошо». (Илья Андреев)

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