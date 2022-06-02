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Сегодня, 14:04

Тренер Александра Волкановски: «С Оливейрой будет драться сложнее, чем с Махачевым»

Тренер Александра Волкановски заявил, что с Оливейрой будет драться сложнее, чем с Махачевым
Давид Хачатрян
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Тренер действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (23-1) Юджин Берман заявил, что Чарльз Оливейра (33-8) опаснее Ислама Махачева (22-1) из-за его богатого набора навыков.

«Очевидно, что с Оливейрой нам будет сложнее, чем с Махачевым, — отметил Берман в интервью Submission Radio. — У Чарльза более разносторонний арсенал. Нам будет труднее готовиться к нему. В подготовке к бою с Исламом мы бы сосредоточились лишь на нескольких аспектах. Он, как Хабиб, превосходит других бойцов в одном-двух аспектах. Но эти аспекты у него на высочайшем уровне».

Ранее Волкановски сообщил, что планирует подняться в легкий вес и стать двойным чемпионом UFC.

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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