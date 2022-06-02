Али Исаев: «В жизни Нганну не такой большой. Он показался мне тонким»

Непобежденный россиянин Али Исаев (9-0), который в 2019 году победил в PFL в бою за миллион долларов, сказал, что в жизни чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) выглядит заметно меньше, чем по телеэкрану.

«Я был в Лас-Вегасе. Мы тренировались там. Нганну в пары не становился с нами, почему-то избегал, — сказал Исаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Даже Мухаммад Керимов сказал, что Нганну ему говорил, что, мол, давай друг другу помогать, но он так и не подошел к нему, не захотел. Не сказал бы, что Нганну такой нереальный, он тонкий показался мне. Я с ним фоткался. У него хорошая талия, можно зацепиться и не отпускать».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.