Масвидаль: «Хабиб удерживал пояс, а что делает Конор? Сидит на жопе и нюхает кокаин»

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) заявил, что он не уважает Конора Макгрегора (22-6) за то, что тот «несет всякую чушь» в Twitter.

«Он неплох как боец, но как человек — он чертова крыса, которую я не могу терпеть, — сказал Масвидаль в интервью The MMA Hour. — Хабиб, например, удерживал пояс, а что делает он? Просто несет всякую чушь в Twitter. Если кто-нибудь выиграет пояс в полутяжелом весе, он тут же напишет о нем какое-нибудь дерьмо. Он просто хочет быть на слуху. Очевидно, что я привлекаю внимание, в то время как эта задница просто сидит на жопе и нюхает кокаин».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.