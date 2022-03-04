«Он вернулся с кучей пакетов с продуктами и начал жить в зале». Тренер Чимаева о том, как боец переехал в Стокгольм

Алан Насименто, тренер Хамзата Чимаева по бразильскому джиу-джитсу, рассказал, как боец принял решение переехать в Стокгольм и начать тренироваться в зале Allstars Training Center.

«Однажды он посмотрел бои ММА, влюбился в этот вид спорта и переехал в Стокгольм, — сказал тренер в интервью Brazilian MMA Legends. — Он приехал в наш зал с целью посмотреть на бойцов, которых он видел только по телевизору. Затем он спросил нас: «Если я перееду сюда, вы будете меня тренировать?» Я ответил «хорошо», и он уехал в свой город. Три или четыре дня спустя он вернулся в спортзал с кучей пакетов с продуктами и заселился в комнате, начал жить в зале, и вот так началась работа. Это было около четырех лет назад».

В настоящее время на счету Чимаева в ММА 10 побед в 10 поединках. Ожидается, что на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в США, Чимаев встретится с экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе Гилбертом Бернсом.