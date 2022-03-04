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Сегодня, 13:25

Дацик: «Лечим старую травму. Буду делать операцию»

Дацик рассказал о необходимости операции
Анна Горшкова
Корреспондент

Боец Вячеслав Дацик выложил новый пост в Instagram, в котором рассказал о необходимости операции.

«Лечим старую травму. Буду делать операцию. Но перед этим порадую вас несколькими боями», — написал Дацик.

Публикация от Вячеслав Дацик (@datsik_official)

В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелимхану Пулеметчику Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Следующим соперником спортсмена может стать чемпион AMC Fight Night Вагаб Вагабов. Это станет возможно, если Вагабов победит Данила Шаталова на турнире промоушена «Правда».

Вячеслав Дацик
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