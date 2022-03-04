Енджейчик: «Если бы Колби оказался в Польше, я бы нашла людей, которые заставили его извиниться передо мной»

Бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Йоанна Енджейчик в интервью ESPN рассказала о том, с чего начался ее конфликт с Колби Ковингтоном и что с ним случилось бы, если бы он оказался в Польше.

— Я правильно понимаю, ваш конфликт начался, потому что Колби приводил всех этих девушек (нанятых стриптизерш — прим.) в ATT, и вы говорили ему: «Что ты делаешь?»

— Говорила ему: «Убери это дерьмо из моего дома». Потому что это мой дом. Это ATT, мой дом. Мы учимся здесь, тренируемся, поддерживаем друг друга. Это место для учебы и работы.

— И после этого он начал говорить жесткие вещи о вас в медиа. Как вы на это реагировали?

— Мне было пофиг, потому что я знала, что все это неправда. Но если бы мы оказались с ним в Польше, я играла бы с ним по-другому (смеется).

— В чем отличие Польши от Коконат-Крик?

— Другие правила иногда (смеется).

— Вы бы дали ему пощечину?

— Нет... Но я бы попросила кое-каких людей заставить его очень быстро передо мной извиниться (смеется).

В ночь на 6 марта Ковингтон подерется с Хорхе Масвидалем в главном событии вечера UFC 272