Енджейчик: «Если бы Колби оказался в Польше, я бы нашла людей, которые заставили его извиниться передо мной»
Бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Йоанна Енджейчик в интервью ESPN рассказала о том, с чего начался ее конфликт с Колби Ковингтоном и что с ним случилось бы, если бы он оказался в Польше.
— Я правильно понимаю, ваш конфликт начался, потому что Колби приводил всех этих девушек (нанятых стриптизерш — прим.) в ATT, и вы говорили ему: «Что ты делаешь?»
— Говорила ему: «Убери это дерьмо из моего дома». Потому что это мой дом. Это ATT, мой дом. Мы учимся здесь, тренируемся, поддерживаем друг друга. Это место для учебы и работы.
— И после этого он начал говорить жесткие вещи о вас в медиа. Как вы на это реагировали?
— Мне было пофиг, потому что я знала, что все это неправда. Но если бы мы оказались с ним в Польше, я играла бы с ним по-другому (смеется).
— В чем отличие Польши от Коконат-Крик?
— Другие правила иногда (смеется).
— Вы бы дали ему пощечину?
— Нет... Но я бы попросила кое-каких людей заставить его очень быстро передо мной извиниться (смеется).
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