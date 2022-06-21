Тренер Царукяна считает, что Махачев победит Оливейру без особых проблем

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, считает, что Ислам Махачев без проблем победит действующего обладателя пояса Чарльза Оливейру.

«Мне кажется, Оливейру он победит без особых проблем. Махачев его точно переведет, а сделать болевой или удушающий у Оливейры не получится. Махачев очень крепкий физически и сообразительный в грепплинге, очень шустрый. Ничего не дает делать, контролирует бедра, постоянно грузит, заставляет уставать, с диафрагмой работает. Считаю, что Махачев — это преемник Хабиба, который по любому заберет пояс у Оливейры», — приводит слова Торосяна «РБ Спорт».

Ранее Оливейра в интервью ESPN Brazil заявил, что Махачев недостоин драться за титул чемпиона, потому что не дрался с топовыми бойцами дивизиона.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.