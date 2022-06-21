Петр Ян проведет следующий бой осенью

Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) заявил, что он готов провести следующий поединок осенью против любого соперника из топа легчайшего дивизиона.

«Осенью любой из топа дивизиона может получить бой со мной», — написал россиянин в Twitter.

В настоящее время всем топ-бойцам дивизиона уже назначены бои. Из первой десятки бойцов, помимо Яна, поединок не назначен лишь Робу Фонту (19-6).

Ян прошлый бой проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.